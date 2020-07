LAHAT ng umaasang matutuloy ang bakbakan nina WBA welterweight champion Manny Pacquiao at UFC superstar Conor McGregor sa 170 pounds category – sige umasa lang kayo!

“Manny Pacquiao will not be facing Conor McGregor at 170 pounds inside an octagon anytime soon, despite rumors blowing up over the past week,” ayon sa boxing analyst na si Phil Jay sa balitang lumabas sa worldboxingnews.net.