Manny todo rehearse sa kanyang concert

PUSPUSAN na sa kanyang ensayo si ‘Pambansang Kamao’ Manny Pacquiao.

Hindi para sa pagdepensa ng kanyang World Boxing Association (WBA) welterweight belt, kundi para sa kanyang major concert sa Setyembre 1.

Sa kanyang Instagram account, nagpakita ng video ang 40-anyos na fighting­ senator kaugnay sa kanyang rehearsal para sa paparating na concert.

“I’m about to sing and practice for my concert on September 1. I don’t know if I can do it. I can do this but I’ll try, I’ll do my best,” sabi nito.

Inawit ni Pacquiao ang ‘Pagsubok’ ng bandang Orient Pearl at ang hit song ni Juan Karlos na ‘Buwan’.

Ang naturang konsiyerto ay libre at gaganapin sa ‘Big Dome’ o Smart Araneta Coliseum bilang pasasalamat sa milyon-milyon niyang fans.

(FPDS)