Manny, Pia bakbakan sa P150M boxing fund

Kinuwestiyon ni Senadora Pia Cayetano ang P150 milyong inisyal na pondo sa boxing at combat sports commission na ipinanukala ni boxing-turned politician Senador Manny Pacquiao.

Sa interpelasyon sa pagbubuo sa Philippine Boxing and Combat Sports Commission, tinanong ni Cayetano si Pacquiao, sponsor ng panukala, kung magkano ang gagastusin sa pagbuo ng komisyon.

Subalit giit ni Cayetano, hindi umano dapat maglaan ng ganoong kalaking pondo sa panahon na ang bansa ay patuloy pa ring naghihirap dahil sa COVID-19 pandemic.

“I love the athletes and definitely, I want our boxers to be safe, but I’d like that P150 million to be put into good use, especially during this time of COVID,” sabi ni Cayetano.

Sabi pa ng senadora, hindi umano kailangan pang magtatag ng panibagong komisyon para dito dahil sakop na naman ito ng Games and Amusement Board (GAB).

Ayon pa kay Cayetano, ang P150 milyong inisyal na pondo para sa pagtatatag ng komisyon ay mas malaki pa sa budget ng GAB. (Dindo Matining)