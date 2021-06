Manny papatigas sa Wild Card Gym

LILIPAD na pa-Amerika sa mga susunod na araw si eight-division champion Manny Pacquiao bilang paghahanda pa rin sa August 21 showdown kay WBC/IBF 147-pound ruler Errol Spence Jr.

“He (Pacquiao) will arrive at Wild Card around the first week of July,” sabi ni Manny Pacquiao Promotions president Sean Gibbons.

Iginiit ni Sean na tuloy ang upakan nina Pacquiao at Spence sa Las Vegas, Nevada sa kabila ng isinampang kaso ng Paradigm Sports kamakailan laban sa Pambansang Kamao kaugnay sa pag-iwas umano nitong labanan si Mikey Garcia.

“That fight is on the schedule 1000%! The fight is happening on August 21st at the T-Mobile Arena. The senator knows that the truth will set him free,” litanya ni Gibbons sa BoxingScene.com.

Hulyo 2019 nang huling lumaban si Pacquiao na pinabagsak si Keith Thurman sa Round 1 tungo sa pagsikwat ng panalo at agawin ang WBA super welterweight title ng huli na kalaunan ay binawi sa 42-anyos na Pinoy fighter dahil sa inactivity. (Janiel Abby Toralba)