Manny, Michael kaabang-abang duet sa ASAP

Susunod na ba si Michael Pacquiao sa kanyang kapatid na si Jimuel Pacquiao na maging Kapamilya?

Wala pa ngang isang buwan nang ipakilala si Jimuel bilang parte ng Squad+ at pumirma ng kontrata sa Star Magic at ABS-CBN, kasama ang iba pang susunod na iidolohin ng bagong henerasyon.

Nitong nakaraang linggo naman napanood ng mga Kapamilya ang ASAP debut ni Michael, na isang aspiring rapper.

Kinanta niya ang sariling kanta na “Make It Up to You” kasama sina Kyle Echarri at Darren Espanto.

Kwento niya sa kanyang kanta, “I wrote the beats first before the lyrics.”

Samantala, sinabi ni Michael na tuwang-tuwa ang mga magulang niya sa kanyang debut sa “ASAP” pati na sa kanyang achievements.

“They are really proud and happy and they are thankful and blessed as well. I am also thankful for this opportunity. It’s such an honor,” ani ni Michael.

Niloko pa ni Martin na kung pwede mag-duet si Michael at si Manny Pacquiao sa “ASAP.”

Sagot naman ni Michael ay open siya rito at baka ang kanilang kantahin ay ang single ng ama na “Para Sa’yo Ang Laban Na ‘To.”

Abangan natin kung magkatotoo ang naturang duet ng mag-ama sa “ASAP” at kung mapapanood na ba natin siya madalas sa Sunday variety show, na patuloy pa ring tinatangkilik ng publiko at palagi pang trending sa social media. Mapapanood ang “ASAP” tuwing 12NN sa TV5, Kapamilya Channel, A2Z at worldwide naman sa iWantTFC at TFC. (Dondon Sermino)