Manny ‘itataob’ nina Floyd, Errol

GUSTO ni retired undefeated boxing champion Floyd Mayweather Jr. na magwagi ang kababayang si Errol Spence Jr. sa August 21 showdown nito kay eight-division ruler Manny ‘Pacman’ Pacquiao.

Katunayan, tatawagan ni Floyd si Errol upang bigyan ng pointers kung paano ‘itumba’ o talunin ang Pambansang Kamao na si Manny.

“Actually, I’m going to call him and give him some pointers. I want to see Errol Spence win,” sey ni Mayweather, tinalo si Pacquiao via unanimous decision sa kanilang 2015 encounter.

Naniniwala si Floyd na mabangis pa rin sa ibabaw ng boxing ring si Pacquiao kaya tutulungan niya si Spence na talunin ito.

“I wish them nothing but the best,” kwento pa ni Floyd sa boxinginsider.com.

“I’m high on Errol Spence, I’m behind my people first and always so of course I want to see Errol Spence win.”

Nagsimula nang magpakondisyon ang 42-taong gulang na si Pacquiao, huling lumaban noong Hulyo 2019 nang agawin ang WBA 147-pound belt ni Keith Thurman, kalaunan ay idineklara siyang champion in recess dahil sa inactivity pero balitang pinoproseso na para maibalik sa kanya ang titulo.

Galing din sa panalo ang WBC at IBF welterweight titlist na si Spence, 31-anyos, kontra Danny Garcia via unanimous decision noong Disyembre 2020. (Ferdz Delos Santos)