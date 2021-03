Manny handa sa bugbugan

KAHIT hindi pa opisyal na pinapangalanan ang sunod nitong makakalaban, bukas naman ang mgaboption ni eight-division world champion Manny Pacquiao sa kanyang susunod na makakatapat.

Magugunita na huling lumaban sa boxing ring si Pacman noong 2019 kung saan nanaig ito kontra kay Keith Thurman para sa WBA (super) welterweight title.

Sa isang panayam ni Dyan Castillejo ng ABS-CBN News, tinanong nito kung si four-division champion Mikey Garcia ba ang lumalamang na susunod nitong makakalaban!?

“Parang ganon,” tugon ni Pacquiao. “Pero meron din naman na kausap din natin na (Terence) Crawford fight.”

Samantala, hindi naman din umano nagpabaya sa kondisyon ang 42-year-old boxer na patuloy na aktibo.

“Hindi naman tayo nagpabaya ng workout. I keep on playing basketball beside boxing. Actually right after my fight, (my) last fight with Thurman, walang boxing, wala hindi ako nag-exercise ng boxing but I keep on playing basketball,” siwalat ni Pacquiao.

Sa kasalukuyan, patuloy naman ang pagpapalakas ng katawan ni Pacquiao para sa kanyang inaasahang susunod na laban. (JAToralba)