Manny dapat wais – Morales

ILANG beses nagharap sa lona sina eight-division world champion Manny Pacquiao at Mexican boxer Erik Morales, nagkasakitan, nagkainisan pero naging magkaibigan sa kalaunan.

Kaya naman bilang magkaibigan ay nag-aalala si dating champion Morales sa mga nilalabanan ni fighting senator Pacquiao.

Naniniwala si Morales na mabangis pa rin ang kaibigan niyang si Pacquiao dahil sa ipinakita ng Pinoy sa huling dalawang laban nito nang talunin sina Adrien Broner at Keith Thurman noong 2019.

Pero kailangan maging matalino si Pacquiao sa pagpili ng kanyang makakalaban ayon kay 44-year-old Morales.

Mgaka-42 anyos na si Pacquiao at payo ni Morales na mas mainam na iwasan nito na makalaban ang batang boksingero na nasa peak ng kanilang career tulad ni World Boxing Council (WBC) at International Boxing Federation (IBF) welterweight king Errol Spence.

“I don’t think it’s a good fight for Manny Pacquiao to face Errol Spence Jr., he’s over ten years younger. Pacquiao is already 42, he needs to pick opponents similar to him now,” hayag ni Morales sa Fino Boxing.

Sa ngayon abala si Pacquiao sa pagtulong sa kanyang mga kababayan kaya sa susunod na taon na ito makikipagbugbugan. (Elech Dawa)