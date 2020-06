Manny ayaw ng pipitsugin – Freddie

MATAGAL nang kasama ni Hall of Famer American trainer Freddie Roach si eight-division world champion Manny Pacquiao.

Kaya naman alam ni Roach na mga top boxer lang ang nais na makalaban ni Pacquiao.

“He doesn’t just want to beat anybody, he wants to beat the best out there,” saad ni Roach sa programa sa DAZN na “Boxing with Chris Mannix”.

Hayag pa ng premyadong trainer na sanay si Pacquiao sa mga bugbugang labanan kaya maraming boxing fans ang gusto siyang panoorin.

Maugong na makakaharap ni reigning World Boxing Association (WBA) welterweight king Pacquiao si World Boxing Organization (WBO) welterweight champion Terence Crawford.

Malaking laban kaya sisikapin ni Top Rank chief Bob Arum na matuloy ang unification bout ng dalawa. (Elech Dawa)