Manny 9th sa Ring All-Time Greatest

PASOK sa Top 10 all-time boxers ng The Ring Magazine si boxing legend at former eight-division world champion Manny Pacquiao.

Pumuwesto si Pacquiao, nagretiro sa boxing noong nakaraang taon at ngayo’y tumatakbo sa pagkapangulo ng bansa sa darating na halalan, sa ika-9th place ng listahan.

“The Filipino icon cracked Ring Magazine top 10s in four different decades from the 1990s to the 2020s with wins over reigning champions or opponents ranked in the top two of every weight class he competed in from flyweight to welterweight,” litanya ni Cliff Rold ng The Ring Magazine para kay Pacquiao na naging Fighter of the Year ng magazine taong 2006, 2008 at 2009.

Nanguna sa nasabing listahan si legend Sugar Ray Robinson, sunod si Joe Louis, pangatlo si Muhammad Ali, pang-apat si Tony Canzoneri at pang-lima si Emile Griffith.

Pumwesto sa ika-anim si Floyd Mayweather, pang-pito si Willie Pep, pang-walo si Ezzard Charles habang umupo sa ika-10 puwesto si Archie Moore.

Magugunita na hindi pinalad na magwagi si Pacquiao sa kanyang huling laban noong Agosto 2021 matapos tumiklop via unanimous decision kontra kay Yordenis Ugas para mapakawalan ang WBA super welterweight belt. (Janiel Abby Toralba)