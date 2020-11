Nagbabago ang paniniwala ng mga tao.

Noon: To see is to believe

Ngayon: To believe is to see

Marami pa rin sa atin ang magsasabi na dapat ay makita muna ang patunay bago pa maniwala.

Halimbawa sa pagbili ng produkto, kahit na uso na ang online shopping, gusto pa rin natin na mahawakan, mainspekyon at masalat ang bibilhin natin.

Sa online stores kasi ang akala nating mahaba sa litrato sa website ay maiksi lang pala.

Ang biruan nga ay #expectation vs. reality.

Madalas daw ay lamang ang inaasahan kaysa sa katotohanan kaya may punto ang pagkadismaya ng online shoppers.

Ang maniwala muna bago pa makakita ay isang kakaibang konsepto.

Karaniwan itong iniuugnay sa espiritu ng isang tao na may nais marating sa buhay.

Halimbawa, ang #lifegoals natin ay nakasalalay sa paniniwala natin sa sarili at sa mga kakayahan na sa atin ay ipinagkaloob ng Manlilikha.

Ang kaligayahan ng isang tao ay isang pagpili.

Bagamat maraming impluwensya ay galing sa panlabas na kapaligiran ay ang tao pa rin ang namimili ng ikasisiya n’ya.

Halos lahat yata ng bagay sa mundo ay nagsimula sa paniniwala at ‘di aksidente lamang.

Naranasan n’yo ba na kung ano ang naiisip ay ‘yon ang nangyayari?

Kung maganda ang pananaw sa buhay ay mabuti rin ang kinalalabasan?

Makapangyarihan ang ating isip.

Katunayan ang tao ay binubuo ng enerhiya o spirit.

Ang tinatawag na #black swan sa ating buhay ay anomang kakaiba na sa tingin natin ay mali o abnormal na nagaganap.

Isang photographer ng National Geographic si Dewitt Jones.

Aniya ‘di lahat ng araw ay tila pumapanig sa kanya para makakuha ng magagandang larawan mula sa kalikasan.

Madalas sabi n’ya ay inaabot s’ya ng dilim, malakas na hangin, sakuna at iba pang di kanais-nais na karanasan habang nasa iba’t ibang lugar.

Ang tyempo na kanyang hinahanap ay mailap.

Ngunit bilang batikang litratista ay sinisikap nyang makita ang mabuti kaysa masama sa kanyang pakikipagsapalaran sa pagiging lensman.

May ilang litrato s’yang nakunan habang dumaranas s’ya ng pagkadismaya, matagal na paghihintay at biro ng tadhana.

Ang mga larawan na ‘yon ay naging mga pinakasikat n’yang obra maestra.

Ang kanyang pagiging malikhain ay tila sinusubok ng kalikasan.

Buti na lang ay naging matiyaga pa rin sya sa paghihintay ng pagkakataon.

Sabi nya sa bawat pangyayari ay pinili nyang makita ang mabuti kaysa masama.

Isinulat nya ang aklat na “Celebrate what’s good in the world” at naging TED Talks speaker rin s’ya at binigyan ng standing ovation.

Ang tibay ng kanyang paniniwalang espiritwal (‘di lang ukol sa relihiyon kundi nagmumula sa kaibuturan ng puso) ay maituturing na kapangyarihan.

Magandang halimbawa ito ng spiritual quotient (SQ).

Akma ang SQ sa mga pagsubok na dinaranas na pagsubok natin ngayon.

Bukod pa sa pandemya ng CoViD-19 ay may malakas pang bagyo na humagupit sa ating bansa.

May dapat bang maaninag na liwanag sa dilim?

May dahilan pa ba para maging masaya?

Karamihan sa atin ay pinipili pa rin ang maging masaya kaysa maging makungkot.

Naging viral nga kamakailan ang ipinakitang “chillax” mode ng isang kandidata sa isang patimpalak.

Sabi ng netizens, mas piniling magpakatotoo kaysa magpanggap ng kalahok na ito.

Ipinakilala n’ya na kung sino ka ay ‘di dapat itago para lang maiuwi ang korona.

Taliwas ito sa ipinakita ng iba.

#Best foot forward nga naman ang labanan sa mga contest na tulad nito.

Ngunit dapat bang magpanggap ang isang kandidata para lang mapansin?

Sa ganang akin ay mas tama na manatiling totoo sa sarili dahil ito ang nakakapagdulot ng ligaya lalo pa’t wala kang inaapakang tao.

Taong 2000 lumalim ang pag-intindi sa SQ bilang konsepto ukol sa karunungan tulad ng emotional quotient (EQ) at intelligence quotient (IQ).

May tatlong aspeto ng SQ:

1. Responsibility – Natanong mo na ba ang layunin at tungkulin mo sa buhay. Para saan ang iyong buhay? Ano pa ang nais mong marating at maging kabuluhan sa mundo.

2. Humility – Isang bahagi lang tayo ng 7 bilyong tao sa mundo kaya isang maliit na butil lang tayo sa kalawakan.

3. Happiness – Ano ang mga bagay na nagpapaligaya sa ‘yo? Paano tayo sasaya? Ano ang mga paraan? Balanse ba ang pamumuhay at trabaho, sa pamilya at personal?

May naniniwala pa na ang SQ ay ang “most fundamental intelligence”. Ito ay ginagamit para mapalago ang ating kapasidad na mabigyang kahulugan ang buhay, larawang-diwa at pagpapahalaga sa lahat ng pagkakataon.

Ito ang nagtutulak sa atin na mangarap at magsumikap. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na ating pinapaniwalaan at ang papel na ginagampanan ng ating paniniwala at ang mga aral sa mga kilos na ginagawa natin na nagdudulot ng mas mabuti at masayang buhay.