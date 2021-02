Manilyn nagluluksa

Nagluluksa ngayon ang aktres na si Manilyn Reynes dahil sa pagpanaw ng kanyang amang si Nelson Reynes noong February 2.

Noong nakaraang January 28 ay nag-post si Manilyn sa kanyang Instagram na humihingi ng dasal para sa kanyang amang maysakit. Pagkaraan ng limang araw ay namaalam na ito.

“Pahuway na, Dy. Wa nay sakit ug ka-lisud para kanimu.Pinangga kaayo ta ka. Namu nilang Aljohn, Kyle, Kirk ug Kael. Love you very much. We all love you very much,” post ni Mane sa IG.

Hindi na nagbigay ng anumang detalye ang aktres kung ano ang dahilan nang pagkamatay ni Daddy Nelson. (Ruel Mendoza)