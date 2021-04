Manila Water, Maynilad walang putulan hanggang Mayo 14

Inutusan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System-Regulatory Office (MWSS-RO) ang Maynilad Water Services Inc. at Manila Water Company Inc. na huwag magpuputol ng tubig habang nasa enhanced community quarantine (EQC) o modified enhanced community quarantine pa sa mga lugar na kanilang siniserbisyohan.

“The MWSS RO’s directive to Maynilad and Manila Water to suspend all service disconnection activities is still in effect,” sabi ng ahensiya.

Subalit nakiusap ang MWS-RO sa mga local government units na payagan ang mga tauhan ng Manila Water at Maynilad na magbasa ng mga metro at magpadala ng billing habang may ECQ o MECQ para ang sisingilin sa billing ay base sa nakalagay sa metro at maiwasan ang reklamo ng mga kustomer.

Tiniyak naman ng pamunuan ng Manila Water at Maynilad na susunod sila s autos ng MWSS na huwag munang magputol ng serbisyo hanggang Mayo 14.(Eileen Mencias/Raymark Patriarca)