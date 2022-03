Manila Water, Maynilad bawas singil sa lusaw VAT

Mababawasan na ang bayarin ng mga customer ng Manila Water Company Inc. at Maynilad Water Services Inc. ng 9-10% simula March 21, sapagkat tatanggalin na ang 12% value added tax na papalitan ng 2% franchise tax at local franchise tax.

Sabi ni Metropolitan Water and Sewerage System (MWSS) Chief Regulator Patrick Lester Ty, tatanggalin na ang VAT dahil may sarili nang mga franchise tax ang dalawang concessionaire.

Sa ilalim ng tax code, hindi pinapatawan ng VAT ang mga franchise dahil 2% franchise tax ang kanilang binabayaran at ang local franchise tax na nagkakahalaga ng 0 hanggang 0.875% depende sa singil ng local government unit.

Pinasa bilang batas ang Republic Acts 11600 at 11601 na nagbibigay ng franchise sa Manila Water at Maynilad nitong Disyembre. Bago ipasa ang dalawang batas, ginagamit ng Manila Water at Maynilad ang franchise ng MWSS.

Magandang bagay ito dahil makatitipid ang mga consumer sa kanilang mga bayarin at malaking rollback ito, sabi ni Ty.

Para sa mga customer ng Manila Water, bababa ng P7 ng mga pamilyang ang konsumo ay hindi umaabot sa 10 cubic meters. Ang monthly bill nila noon na P86.56 ay magiging P79.47 na lamang simula March 21.

Sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters, mababawasan ang kanilang bayarin ng P12.39 at ang bill nila ay bababa sa P138.83 mula P151.22.

Para sa customers ng Maynilad, mababawasan ng P10.68 ang bill ng mga pamilya na ang konsumo ay 10 cubic meters. Mula P130.42 kada buwan, magiging P119.74 na lamang ito. Sa mga kumokonsumo ng 20 cubic meters, mababawasan ng P40.04 ang bayarin na magiging P448.78 na lamang mula P488.82. (Eileen Mencias)