Manila Water, Maynilad bababa singil

Bababa ang bayarin sa tubig sa Manila Water Company Inc. ng mga Ayala at sa Maynilad Water Services Inc. ng mga Consunji at ni Manny V. Pangilinan simula Oktubre dahil sa paglakas ng piso laban sa dolyar, euro, at yen.

Ayon kay Metropolitan Waterworks & Sewerage System chief regulator Patrick Lester Ty, mababawasan ang sisingilin ng Manila Water sa consumers at Maynilad sa ilalim ng foreign currency differential adjustment (FCDA) mechanism.

Para sa mga customers ng Manila Water na ang konsumo ay 10 cubic meters pababa, baba sa buwanang bill dahil sa FCDA ay 78 sentimos. Nasa P1.73 sentimos naman ang mababawas sa bill sa 20 cubic meters konsumo at P3.52 sa mga 30 cubic meters ang kinokonsumong tubig sa isang buwan.

Sa Maynilad naman ay bababa ang buwanang bill ng anim na sentimos para sa kumokonsumo ng 10 cubic meters, 24 sentimos sa mga 20 cubic meters at 50 sentimos sa mga kumokonsumo ng 30 cubic meters pababa. (Eileen Mencias)