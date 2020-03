Manila Water may inuming tubig sa 6 QC hospital

Nagpadala ang Manila Water Foundation ng mga Ayala ng inuming tubig at mga water dispensers sa anim na public hospital sa Quezon City upang magamit ng mga medical frontliner.

Ayon sa Manila Water, 280 units ng 5-galon na bottled water na may kasamang dispenser ang ipinadala sa Quirino Medical Memorial Center, Quezon City General Hospital, Veterans Memorial Medical Center, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, at East Avenue Medical Center para sa kalusugan ng mga doctor, nars at iba pang mga staff ng mga ospital ngayong panahon ng national health emergency.

Sabi ng Manila Water, napakaliit ng kanilang ambag sa paglaban sa COVID-19 at ito lamang ang kanilang kaya para matulungan ang mga healthcare frontliner na sinusugal ang kanilang kaligtasan at buhay para alagaan ang mga maysakit.

“The least we can do is to provide their vital needs such as water. This is our expression of gratitude for their selfless service, dedication and courage for public health,” sabi ni Manila Water Foundation executive director Reginal Andal.

Ang mga healthcare worker ang pinakakawawa sa pagsalanta ng COVID-19 sa bansa dahil sila ang pinakamataas na casualty. Bukod sa kakulangan ng mga tao, kapos din ang kanilang mga protective personal equipment na sasangga sa mga impeksyong maaring ihawa sa kanila ng paraming mga pasyente.

Nauna nang dinalhan ng Manila Water Foundation ng 20 units ng bottled water ang Philippine Heart Center. (Eileen Mencias)