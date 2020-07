Manila Water aksiyon agad sa reklamo ng consumer

Mabilis at seryosong inaksyonan ng Manila Water ang mga natanggap na reklamo hinggil sa bill ng kanilang mga consumer.

Base sa datos na nakalap nitong Hunyo 1 hanggang Hulyo 27, 2020, sa isang milyong consumer pitong porsyento lang o katumbas ng 73,588 ang humingi ng paglilinaw tungkol sa kanilang bill.

Sa bilang na ito, 90% ang naresolba agad ng kanilang call center o frontliner sa business area. Sa naiwang 7,937 naberipika na ang 6,246 sa mga ito ay aktuwal na kinonsumo ang natanggap na bill.

May 379 kustomer ang nakitaan ng tagas sa tubo, habang na-adjust na ang bill ng 57 iba pa. Tanging .03 porsyento na lang umano ang hindi nasosolusyonan dahil sa after-the-meter leak na kaso kaya magrerekomenda ang kompanya sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System-Regulatory Office para mapatupad ang solusyon dito.

Hinahanda na rin umano ng Manila Water ang paliwanag nila sa MWSS at hinihingan nito ng permiso ang regulatory office.

“We are currently preparing the letter of response to the notice to explain issued by the MWSS-RO on the alleged surged of customer complaints on water bills of their concessionaries. We will be recommending to the regulatory office a solution to the remaining 0.3%% unresolved issues due to after-the meter leaks,” pahayag ng Manila Water.