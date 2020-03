Manila Port barado

Nanganganib na matigil ang operasyon ng pangunahing pintuan ng kalakal sa Pilipinas, ang Manila International Container Terminal, kung hindi mahahakot ng mga importer ang mga nakatengga nilang shipment sa lalong madaling panahon.

Ito ang babala ni Christian Gonzalez, executive vice president ng International Container Terminal Services Inc.

Ayon kay Gonzalez, kailangang matanggal agad ang mga naipit na shipment sa MICT bago pa man matanggal ang lockdown na pinairal sa buong Luzon sa darating na Abril 15.

“I’m really appealing to the community out there, whatever you can do, whoever can get their people to their factories and to their areas of work, to help pullout containers. It will make big difference towards us getting to the end of the lockdown, assuming lockdown ends in two weeks, in a situation where everybody can go back to business

as quickly as possible,” wika ni Gonzalez sa interview ng ANC.

“With what is in the terminal already and what continues to come into the terminal, I fear we are grinding to a halt pretty soon,” babala pa niya.

Ang MICT, kabilang sa Top 25 biggest container port sa buong mundo, ay may kapasidad na 2.5 milyong twenty-foot equivalent units (TEUs), at normal na tumanggap ng 4,000 TEU kada araw at naglalabas din ng parehong bilang sa parehong araw.

Subalit dahil sa lockdown mula noong Marso 17, 4,000 TEU pa rin ang pumapasok subalit bumagsak naman sa 1,600 TEU ang lumalabas kada araw.

“If you’re sending out 40 percent of what comes in the gates, you can get congested pretty quickly,” saad ni Gonzalez

“There is a lot of bureaucracy and legal issues we have to deal. This is a crisis moment and everybody is trying to work around these but the real problem is that businesses are shocked, people can’t get to work and the end of the supply chain is broken,” paliwanag pa niya.

Sa kanyang pagtaya, tinatayang 10,000 container, kabilang ang 2,500 na naglalaman ng pagkain na pinayagan nang ilabas bago ang lockdown pero nanatili pa rin sa MICT.

Ayon kay Gonzalez, kailangang mailabas na ito upang sa gayon ay makadagdag sa supply ng pagkain sa bansa.