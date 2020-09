Manila Bay ‘white sand’ pinasara ni Isko

Pakiusapan ni Manila Mayor Francisco “Isko Moreno” Domagoso ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) na isara umano ang bahagi ng Manila Bay white sand habang isinasagawa ang konstruksiyon para mapigil ang publiko na magpunta sa lugar.

“ I already ask the DENR to close it while there is still on-going project , still at ‘hard hat’ situation and close it temporarily to the public > Of course I understand how people are excited to see the white sand but let us not forget there is still COVID and we must stay safe, sapat na naponood na muna natin sa mga TV, pictures, video by bloggers, ipagpaliban po muna natin and we will try put order,”ayon kay Moreno.

Nabatid na dinagsa ng publiko ang white sands at hindi na nasunod ang social distancing sa kabila ng paalala ni Moreno na ipatupad ang social distancing dahil sa COVID19 pandemic.

Nagpahayag rin pagkadismaya si Moreno kay PNP chief Cascolan sa ginawang pag-relieve kay MPD-PS5 Station Commander P/Lt. Col Caramoan na pinalitan na ni PLt.Col Garcia bilang OIC dahil sa kawalan nito ng ginawa at hinayaan na lamang ang mga tao na dumagsa sa Manila Bay.(Juliet de Loza-Cudia)