Manila Bay ‘white sand’ inanod

Hindi pa rin natatapos ang mga isyu kaugnay sa pagbubuhos ng dolomite sand o “white sand” sa Manila Bay.

Ngayon, ayon sa ilang netizen, ay tila raw inaanod o “naaagnas” na ang inilagay na dolomite sand.

Sabi naman ni FuturePediaMD: Dahil panay ang pag-ulan lately, unti-unti nang inaanod ang controversial na white sand sa Manila Bay….Aksaya lang ng pera mga pakshet kayo!”

“Habang unti-unti nang inaanod yong white sand or dolomite sa Manila Bay unti-unti na ring inaanod sa limo tang P15B kupitan sa PhilHealth,” birada sa twitter ni @M52732564.

Sinisisi rin ng ilang netizen ang dolomite sa posibleng sanhi ng pagkamatay ng mga isda.

Sabi ng Kalikasan People’s Network for the Environment (PNE), inaasahan na nilang aanurin ang “white sand”.

Ani Kalikasan PNE national coordinator Leon Dulce sa panayam sa programang “Stand For Truth”, hindi kasi nagkaroon ng masusing pag-aaral at environmental impact assessment ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa proyekto.

Dagdag niya, kung pananatilihin ang Manila Bay “white sand” ay magiging magastos ito.

Paliwanag niya, kung gustong panatilihin ang pekeng white sand ay tuluy-tuloy daw dapat na nagtatambak doon ng dolomite sand dahil tuluy-tuloy din itong malalagas pati na ang pagkasira ng mga bulubunduking pinagkukunan ng dolomite.

Depensa ng DENR, natural lang ang ganoong erosion ng puting buhangin, na pinaghandaan naman umano nila.

Ani DENR Undersecretary Benny Antiporda sa mga kritiko ng Manila Bay Nourishment Project, hintayin na munang matapos ang proyekto.

“’Yung area na ‘yon is under construction pa. Under renovation pa siya, under nourishment pa siya so I don’t think it’s fair na mag-judge sila kaagad diyan,” saad ni Antiporda sa panayam ng GMA.

Plano raw ng contractor na magtayo muna roon ng mataas na harang para mapigilan ang publiko sa pagkuha ng litrato ng dolomite beach na nauuwi sa paglabag sa social distancing.

“If in case that we found out na there is negligence, na na-shortchange ang taongbayan sa ginawa ng contractor na ‘yan, we will ask the DPWH (Department of Public Works and Highways) to run after the contractor, of course,” lahad ni Antiporda.

Noong Lunes isinarang muli sa publiko ang Manila Bay “white sand” matapos dagsain at hindi na sumunod ang marami sa social distancing. (IS)