Manila Bay isasailalim sa rehabilitasyon ng DENR

Matapos ang tagumpay ng rehabilitasyon sa Boracay, plano na rin ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na muling ibalik sa dating kaayusan, ganda at kalinisan ang Manila Bay at ibalik ito sa dating ganda.

Ang Manila Bay ay kilala na isa sa pinakamagandang lugar na pinapasyalan kung saan napagmamasdan ang pag­lubog ng araw, kung saan dating amoy karagatan subalit ngayon ay itinuturing na pinakamarumi sa bansa dahil sa mga basura, mga dumi galing sa pabrika, barko, at iba pa.

Ayon kay DENR Secretary Roy Cimatu, nais niya na maibalik sa da­ting kaayusan ang Manila Bay at mapanatiling angkop para sa paglangoy, diving at iba pang uri ng libangan.

Aniya, sila ay naghahanda ng isang “all-out strategy” na dalhin ang ‘coliform concentration’ sa Manila Bay sa ligtas na lebel upang ang milyon-milyong katao na naninirahan malapit sa lugar ay masiyahan sa tubig nito at hindi mangangamba na magkasakit.

Sinabi pa ni Cimatu na ipapakita rin umano ng gobyerno ang kaparehong “political will” sa paglinis sa naturang bay na umaabot sa tatlong rehiyon, at ito ay ang National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon o Region 4A gaya ng ginawa sa Boracay, na isang maliit na isla sa Western Visayas.

Batay sa sa 2017 report ng Environmental Management Bureau ng DENR, ang ‘fecal coliform level’ sa Manila Bay ay umaabot sa mahigit sa 330 million most proba­ble number (MPN) per 100 milliliters. Ang ‘safe level’ ay nasa 100 MPN per 100ml.

Inilahad pa ng kalihim na bahagi ng estratehiya ng kagawaran na masigurong susunod ang mga lokal na pamahalaan na nakapalibot sa Manila Bay sa mga batas pang-kalikasan.