Manila archdiocese 2 linggo sinuspinde mga aktibidad

Wala umanong isasagawang religious activities ang Archdiocese of Manila sa loob ng 12 araw bilang suporta sa panawagan ng mga health worker na isailalim muli ang National Capital Region (NCR) sa dalawang linggong enhanced community quarantine (ECQ) dahil sa patuloy na pagdami nang naitatalang kaso ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) .

“All churches and shrines under the Archdiocese of Manila will revert to the period of the [enhanced community quarantine] ECQ protocols,” pastoral instruction na inisyu ni Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabillo ng nitong Sabado.

Gayunman tuloy pa rin ang lahat ng kanilang online religious activity. Gagamitin din umano ang naturang pagkakataon upang pag-aralan ang tugon ng simbahan sa COVID-19 pandemic at tingnan kung paano pa nila ito higit na paghuhusayin. (Juliet de Loza-Cudia)