Manika ni GRU ng Bacolod

Magandang araw at patok ang ating column sa mga kababayan na gustong ibahagi ang kanilang angking talento. Katulad ng ating tampok ngayon na liham mula sa isang designer ng manika mula sa Bacolod. Ito po ang nilalaman:

Dear John,

Ako po Si Ferdinand Gruspe o mas kilala bilang “Gruspe” 20 years old, taga Bacolod at isang masugid na tagahanga ng inyong column na “Pasikatin Natin Siya”. Ako po ay isang environmental advocate, artist at aspiring fashion designer. Born and raised by a strong independent woman, growing up in broken family and a tragic life story motivated me to create and make crafts. Ang mama ko po ay isang mananahi, nataguyod nya at nabuhay nya kami dahil sa pananahi at nahilig akong gumawa ng damit ng mga manika dahil nakikita ko syang gumagawa at naimpluwensyahan nya ako at nagkaroon ako ng interes sa edad na limang taong gulang pa lamang.

Nagsimula kong pasukin ang pagdidesenyo nung grade 6 ako (2013). Sumasali ako sa pageant ng mga manika at paraket -raket. Minsan nanalo pero madalas nakakapasok sa semis at nakakatanggap din ng mga award. Mahirap ang paggawa ng damit ng mga manika dahil kailangan umakma ang scale at ratio nito na magmumukhang maliit na tao.

Gayundin ang pag- iisip ng materyales at disenyo nito na hindi kinopya o ginaya sa iba. Minsan na akong na-depressed dahil sa pangugutya at panglalait ng mga tao dahil hindi daw ako magaling at wala akong mararating dahil na nga sa kasarian ko at sa tinatahak kong landas,

Madalas sumagi sa aking isipan na kulang pako at hindi pako magaling at alam ko yun dahil marami pa akong bagay na dapat malaman at matutuhan. Pero hindi ako nagpatinag sa halip ginamit ko ito bilang inspirasyon, ito ang nagudyok sakin to make arts and crafts with a cause and purpose.

Dahil environmentalist ako, yung mga retaso ng mama ko ginagawa kong damit ng mga manika kaya kahit papano ay nababawasan ang basura na naitatapon namin. Gumagawa din ako ng mga paper beads at ginagawang palamuti at burloloy sa katawan.

Patuloy lang akong sumasali sa mga patimpalak kahit minamaliit at inaalipusta ako, hanggang sa nanalo ako sa isang grandest doll pageant na naging daan upang mas lalo akong mapansin sa industriya ng pagmamanika at gayundin dito samin.

Madalas nagbibigay at gumagawa ako ng replica dolls ng mga beauty queens with their winning gown and look at binibigay ito sakanila. Pangarap ko talaga maging isang successful na fashion designer gaya nila sir John Guarnes, Leo almodal, Michael Cinco at iba pa. Kahit mahirap man ang buhay at natigil sa pag aaral naniniwala ako na balang araw maisasakatuparan ko din ang aking mga pangarap at hinding hindi ako susuko.

Kaya sa mga aspiring fashion designer gaya ko, magpakumbaba at mangarap lang tayo darating din ang ating panahon, laban lang at pagkatiwalaan ang sarili. Kaya andito ako ngayon patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na kaya nating gawin ang lahat ng bagay at tayo’y maging mabuting ehemplo sa ating pamayanan.

Maraming Salamat po at sana mabigyan din po ninyo ako ng pagkakataon na ma feature sa inyong column.

Sincerely Yours,

GRU

Natuwa ako ng nabasa ko ang liham ni GRU dahil halos pareho kami ng kinalakihan buhay. Kaya naman naisipan kong ilathala ang kanyang liham dito sa aking Column para bigyan ng pagkakataon na ” Pasikatin natin Siya”. Napakabata pa nya at talagang lumalaban para sa kinabukasan. Isang ehemplo ng isang kabataan. Sa mga nagnanais na makontak si GRU. Maari ninyo siya makita sa kanyang social media FB account GRU SPE at ito ang kanyang kumpletong contact

