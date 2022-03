Manibela naagaw ni golf star Malixi

NAGSALPAK si Rianne Mikhaela Malixi ng pangalawang sunod na 71 (36-35) upang agawin ang manibela kay Chanelle Avaricio at makalamang ng dalawang palo sa nasa segunda pa ring si Princess Mary Superal tapos ng ICTSI Luisita Ladies Championship 36-hole sa Tarlac Miyerkoles.

Sa pagladlad ng pamatay na porma ng 14-year-old golf prodigy, binirdie niya sa mahahabang palo ang Nos. 6 at 12 mula sa 20 talampakan at ang mahirap na par-3 17th buhat sa 35 feet pa-two-under sa roller-coaster round na tinampukan ng apat pang birdie kontra sa three bogey.

“I played well but it could’ve been better,” suma ni Malixi na nagbabadyang masapawang muli ang mga pro ng bansa sa Ladies Professional Golf Tour na inorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. “I made a lot of putts, but short game-wise, it wasn’t that good compared to my first round.”

Suwabe ang laro ni Superal, pero ang kambal na bogey sa 17th ang naglagak sa kanya sa 73 pa-144 at dalawang palong iwan sa lider, habang nag-75 ang lider sa unang araw na si Avaricio para dumausdos sa tersera sa 75-145. (Ramil Cruz)