Manhunt sa pulis sa ‘rentangay’

Puspusang paghahanap ang ikinasa ng mga awtoridad laban sa beteranong pulis na miyembro ng Zambales Provincial Police Office (ZPPO) dahil sa pagkakasangkot nito sa serye ng modus operandi ng ‘rentangay’ ng mga sasakyan.

Nagsanib-puwersa ang Philippine National Police (PNP) at Highway Patrol Group sa Olongapo City upang hanapin ang suspek na si SPO1 Ronaldo Robianes matapos ireklamo ng mga biktimang sina Olongapo City Councilor Zar Panlaqui at Jho Floresca.

Gayunpaman ay masuwerteng nabawi ni Panlaqui ang dalawang sasakyang isinangla ni Robianes sa casino.

Napag- alaman sa Zambales Police Provincial Office, na absence without official leave (AWOL) na si Robianes simula pa noong Oktubre 4, 2017 matapos italaga sa Pampanga at isang beses lang umano nagreport sa kanyang mother unit.

Walong kasong kriminal pa umano ang naisampa laban kay Robianes at limang beses na naaresto subalit nakakapaglagak ng piyansa para makalaya.

Nahaharap rin umano si Robianes sa dalawang kasong administratibo sa Zambales – Internal Affairs Service.