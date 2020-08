Sari- saring dahilan ang maaaring maging sanhi kung bakit kukunsulta ang isang tao sa kanilang doktor. Mula sa pangingirot, hirap gumalaw, may bukol, at iba pa. Ngunit isang sintomas na malamang hindi napapansin basta basta ay ang pamamanhid. Walang pakiramdam o di kaya, mahina ang pakiramdam, kadalasan sa mga kamay at paa. Ang dahilan nito ay naiirita, naiipit, o nasisira ang nerves kaya nawawalan ng pakiramdam ang dulo nito. Maraming karamdaman ang maaaring magbigay ng sintomas na ito. Nariyan ang diabetes, ibang mga kundisyon ng utak o spinal cord, aksidente, sobrang paggamit o overuse syndrome, impeksyon, side effects ng paggagamot (lalong lalo na ng chemotherapy dahil sa kanser), at kung minsan kakulangan ng mga bitamina.

Pagkukulang man o hindi, kinakailangang malaman ang tunay na sanhi nang ito ang magamot at maayos ng tuluyang mawala ang sintomas ng pamamanhid. Kung ano man ang dahilan, ay may kaakibat na pagbigay ng bitamina, lalong lalo na ang Vitamin B complex.

Madami ang Vitamin B. Pinagsasama kadalasan ang mga ito kaya tinawag na complex. Ang mga sumusunod ay ang Vitamin B: B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantothenic acid), B6 (pyridoxine), B7 (biotin), B9 (folic acid), at B12 (cobalamin).

Napakadami ng benepisyo ng mga ito para sa maayos na kalusugan at nakakaepekto ng metabolismo, paggana ng utak, at pampataas ng enerhiya. Nakakatulong din laban sa impeksyon, paglago ng red blood cells at pagganda ng daloy nito. ang pinaka mahalaga ay ang tamang pagandar ng mga nerves.

May mga pagkaing sagana sa vitamin B. Kabilang dito ang 1. gatas, 2. keso, 3. itlog, 4. laman loob gaya ng atay at bato, 5. isda gaya ng tuna at salmon, 6. talaba at halaan, 7. mga gulay (madahon gaya ng spinach at kale, avocado, patatas), 8. beans tulad ng kidney at black beans at garbanzos, 9. mga nuts at seeds, 10. prutas gaya ng mga citrus fruits, saging at pakwan, at mga 11. soy na produkto tulad ng soy milk, at 12. yeast.

Madalas sapat naman ang makukuha nating Vitamin B sa ating pagkain, kung tama at wasto ang ating pagkain. Kung medyo kulang, mainam ng uminom ng supplement. Kung may nararamdamang pamamanhid, mas madami pa ang kailangan, ngunit antayin ang payo ng inyong doktor.

Napakasarap at ganda ng may nararamdaman, huwag maging manhid. Ngunit kung sakaling mamanhid, magpatingin ng makaramdam muli.

Hanggang sa susunod! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.