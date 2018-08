Mangingisdang Pinoy pinapatay sa importasyon ng galunggong

Hindi lang pang-iinsulto kundi mistulang “tinotokhang” diumano ang mga mangingisdang Pinoy dahil pinapatay ang kabuhayan ng mga ito sa balak ng Department of Agriculture (DA) na mag-angkat ng galunggong.



Muling binatikos ni Anakpawis Party-list Rep. Ariel Casilao ang DA bunsod ng plano na pabahain sa Pilipinas ang tinatayang 17,000 metric tons ng imported na galunggong.

Iginiit ni Casilao na tila naging adik na ang administrasyong Duterte sa importasyon para lamang masolusyunan ang problema sa nagtataasang presyo ng mga pangunahing bilihin.

Pero dapat aniyang tandaan na isa sa dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation ay dulot ng implementasyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law na isinulong ng gobyernong Duterte.

Iisa lang diumano ang paraan na naiisip ng DA at National Food Authority (NFA) kapag nagpapaliwanag kung paano aawatin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.

“They think of massive importation as a magic wand that will make inflation disappear if they wagged it strongly and repeatedly enough,” pahayag ni Casilao.

Nakiisa kahapon ang Anakpawis solon sa Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya-Pilipinas) at consumer group na Bantay Bigas sa isinagawang kilos protesta sa harap ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) para tutulan ang importasyon ng galunggong.

Binigyang-diin ni Casilao na sa halip na mag-angkat ng isda dapat suportahan ng gobyernong Duterte sa pamamagitan ng DA ang mga lokal na mangingisda.

Binalaan din ng militanteng kongresista ang publiko na mag-ingat sa pagkain ng imported na isda.

“We warn the public of buying and consuming imported fish as unscrupulous traders put formaldehyde to imported fish as preservative. We urged congress to investigate this formaldehyde-injecting practice,” pagwa-warning ni Casilao.