Mangingisdang natengga sa China nasa HK na

NAKARATING na sa Hong Kong International Airport ang anim na mangingisda mula sa Han Rong fishing vessels kasunod ng ilang buwang negosasyon sa may-ari ng barko at Chinese authorities.

Sinabi ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs (OUMWA) ng Department of Foreign Affairs (DFA) na ang mga Filipino Fishers ng Han Rong fishing vessels ay na-stranded sa karagatan ng Dongshan, isang bansa sa southeast ng Fujian Province sa China.

Nakikipagkoordina ang OUMWA sa Philippine Consulates General sa China para mapauwi ang mga Pinoy.

“However, the strict port restrictions in China made the situation difficult,” sinabi ng OUMWA.

Ang unang anim ay ang first batch na na-repatriate sa ilalim ng quarantine.

Tiniyak naman ni Foreign Affairs Undersecretary Sarah Lou Arriola na patuloy na tutulungan ng DFA ang natitirang 23 seafarers para makauwi. (Kiko Cueto)