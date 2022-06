Mangingisda, 2 pa timbog sa ‘bato’, boga

Kulong ang isang mangingisda kasama ang dalawa pa niyang kaibigan matapos makumpiskahan ng baril at umano’y ilegal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa Navotas City kahapon ng hatinggabi.

Nahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Acts of 2002 at Illegal Possession of Fire Arms and Ammunitions ang mga suspek na sina Jayzen Manalaysay, 34, mangingisda, ng No. 51 M. Fernando St., Brgy. Tangos South; Mark Renzo, 25-anyos, binata, residente ng No. 15 H. Monroy St., Brgy. Navotas West at Glen Lacson, 36-anyos, ng Tulay 3 St., Brgy. Daang Hari ng nasabing lungsod.

Ayon kina P/Cpl. Glen C, Ocampo At Patrolman Henry C. Quinagon ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU), ilang linggong isinailalim sa surveillance ang mga suspek bago ikinasa ang buy-bust operation sa kahabaan ng Tanique Extension, Brgy. NBBS, Dagat-Dagatan, Navotas City bandang alas-12:45 ng hatinggabi.

Dinamba ang mga suspek matapos makaiskor ng P500 halaga ng shabu ang pulis na umaktong poseur buyer. Lalong nabaon si Lacson nang makapkapan ito ng isang cal. 38 na may apat na bala. (Orly Barcala)