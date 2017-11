Manggugulo sa Bar exam ikukulong – Erap

Nagbabala kahapon si Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada laban sa mga pasaway at ‘troublemaker’ na miyembro ng mga fraternity na may paglalagyan sila sakaling manggulo sa isasaga­wang Bar examination sa University of Santo Tomas (UST) simula bukas.

Sinabi ni Estrada na pagmumultahin at ikukulong ng 10 araw ang mga manggugulo sa isasagawang Bar exams na idaraos sa UST sa apat na linggo ng Nobyembre.

Alinsunod aniya ito sa ipinalabas na kautusan ni Justice Lucas Bersamin, ang chairman ng Bar Examination Committee ng Supreme Court (SC).

“We intend to keep the Bar exams ‘incident-free’ just like last year so we’re not letting our guard down. As to the troublemakers, I’m warning you, may kala­lagyan kayo,” babala ng alkalde.

Ayon sa alkalde, may special court na itatayo ang SC sa loob ng UST kung saan dadalhin ang mga naarestong magpapasaway o makakaabala loob ng sakop na 100 metro mula sa UST.

May kabuuang 7,227 Law graduates sa buong bansa ang kukuha ng Bar exam.

Nabatid sa SC na ang naturang bilang ng exa­minees ay mas malaki kumpara sa 2015 na may 6,605 at 6,344 noong 2016.