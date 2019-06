Manggagawang Pinoy mas maraming trabaho ngayon — DOLE

Iniulat ng Department of Labor and Employment (DOLE) na ang pina­lakas na serbisyo sa pagpapaunlad ng trabaho at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas na nagbibigay katiyakan sa proteksyon at seguridad ng mga manggagawa ang dahilan sa likod ng mahusay na sitwasyon ng labor sector sa bansa.

Ayon kay DOLE Secretary Silvestre Bello III, ang positibong pakinabang sa sitwasyon ng trabaho sa bansa ay isinasaalang-a­lang sa mga isinasaga­wang job fair, na kabilang sa mga pangunahing hakbang ng gobyerno para magkaroon ng trabaho ang mas maraming manggagawang Pilipino.

“Also more Filipino workers are now enjoying remunerative and stable employment with the strict implementation of laws that ensure the protection and security of our workers,” ani Bello.

Batay sa April 2019 Labor Force Survey (LFS) na isinagawa ng Philippine Statistics Authority (PSA), 1.346 milyong trabaho ang nalikha sa u­nang quarter ng 2019, na nakakuha ng kabuuang 42.242 milyong trabaho na Pilipino, na 3.3 porsi­yento na mas mataas kaysa sa 40.896 mil­yon nagkaroon ng trabaho na naitala noong nakarang taon.

Ang LFS ay nagbanggit din ng positibong pag-unlad sa kalidad ng pagtatrabaho habang ang bilang ng mga stable wage worker ay tumaas ng 2.6 porsiyento, na umaabot sa 26.7 milyong manggagawa.

Gayundin, ang mga underemployed na nabawasan ng 1.226 milyon. Gayunpaman, sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho, ang underemployment ay nananatiling hamon dahil may 1.001 milyon na walang trabahong kabataan na nasa edad 15 hanggang 24-taong gulang. (Mina Aquino)