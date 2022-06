‘Mangangaladkad ng babae’ Vice Ganda ‘mababaliw’ ‘pag hiniwalayan ni Ion

Walang plano si Vice Ganda sa future nila ng asawang si Ion Perez. Ganito nga ang pahayag ni Vice sa YouTube channel ni Kaladkaren.

“Big plans? Wala. Nagko-concentrate ako sa araw-araw. I want to make sure na today, masaya siya. Masaya ‘ko. I want to make sure na today, may ginagawa siyang nagpapasaya sa kanya. Ako rin, I want to make sure na okay kami hanggang sa matapos ang gabi.

“Nando’n na ako sa stage ng life ko na okay na ‘ko, settled na ‘ko. Wala na ‘kong masyadong hinahanap. Gusto ko ng kalma na lang ang buhay, wala kaming sakit.

Hindi ba siya natatakot?

“Hindi,” sabi niya.

“Alam mo kung bakit hindi ako natatakot? Kasi hindi ko ‘yun iniisip. Hindi pinaparamdam sa akin ni Ion. At saka, hindi ako masyadong naggugugol ng mga oras sa mga possible na pwedeng maging problema na hindi pa nangyayari.

“Mas gusto kong mag-dwell sa now. Hindi perfect ang relasyon namin. Nagkakabwisitan kami, pero hindi kami nag-aaway. Walang threat sa pagsasama namin, hindi namin nararamdaman ‘yon.”

At kung mangyari man na ipagpalit daw siya sa babae, sey ni Vice, “If it happen, it happen. Bahala na kung ano mangyari sa akin. Kung mabaliw ako, eh, ‘di mabaliw. Kung mabundol ako, eh, ‘di mabundol. Kung mangaladkad ako ng babae, eh, ‘di mangyari. Pero, bakit ko poproblemahin ‘yon.”

At wala rin daw paki si Vice kung i-cancel man sila ni Ion ng iba dahil ayaw ng mga ito sa mga bakla na magkarelasyon. Pero kung pagbabasehan naman ang mga netizens na kinikilig at suportado sila, obviously, ‘love wins’ talaga for the two of them.

Angeline iyak nang iyak

Hindi masabi ni Angeline Quinto kung nakaranas nga ba siya ng postpartum depression pagkatapos niyang maipanganak si Baby Sylvio. Pero ang sigurado, nag-iiyak daw siya dahil pakiramdam niya, matagal na siyang walang work.

Chika niya sa kanyang YouTube vlog, “Alam niyo sa totoo lang, hindi ko alam kung parte ba ng postpartum ang nararanasan ko after ko na manganak. Kasi, sabi ni Ms. Reg (Regine Velasquez) at ni Jolina (Magdangal), minsan hindi mo alam na postpartum na pala ‘yung nararanasan mo.

“Pero ako, ang na-experience ko lang, medyo nag-iiyak ako last time kung kailan ako makakabalik sa work. Kasi, parang ang tagal ko na hindi nagwo-work. Unti-unti naman, kahit paano, nagiging mabilis ang pagtanggap ko sa mga emotion ko lately.”

Kaya naman pala gano’n na lang ito kasaya nang makabalik din sa ‘It’s Showtime’. At pagdating sa singing voice niya, pakiramdam daw niya, parang kumapal.

“May check-up ako, malalaman natin kung may nagbago nga.”

Rodriguez niloko sa pera ng kaibigan

Base sa impormasyon na nalaman namin, ang taong nanloko o nag-scam sa actor na si Tom Rodriguez ay isa sa itinuturing niyang malapit na kaibigan.

At ang taong ito ay may mahalagang ginampanan pa nang ikasal sila ni Carla Abellana last year. Kaya naman pala gano’n na lang katindi ang pagtitiwalang ibinigay ni Tom sa itinuring na isa sa matalik niyang kaibigan.

‘Yun nga lang, may mali pa rin daw talaga kay Tom dahil masyado siyang nagtiwala agad. Very gullible raw ito na kahit may warning na kay Carla, itinuloy pa rin.

Marami ang nagpapayo kay Tom na sampahan niya ng kaso ang kaibigang nanloko sa kanya at isa sa dahilan din ng pagkakasira ng marriage nila. Balita rin namin na bukod kay Tom, diumano’y may ilan pa raw na taga-showbiz na na-scam nito. At ang taong nanloko, nandiyan lang daw at parang normal lang ang buhay, huh!