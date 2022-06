Mandatory paggamit ng face mask sa Cebu, patuloy na ipatutupad – PNP

Patuloy na ipatutupad ng Philippine National police (PNP) ang paggamit ng face mask sa mga pampublikong lugar sa Cebu sa kabila ng ipinalabas na executive order ni Cebu Gov. Gwen Garcia na nasa desisyon na ng mga residente kung ayaw na nilang mag-face mask.

Ayon kay PNP spokesperson Col. Jean Fajardo, inatasan ang pulisya sa Cebu na patuloy na paalalahanan ang mga residente roon na gumamit ng face mask dahil may banta pa rin ng COVID-19.

Ipinaliwanag ni Fajardo na lantarang sinusuway ng PNP ang utos ni Garcia bilang pagsunod sa direktiba ng Inter-Agency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases at Department of the Interior and Local Government (DILG) na siyang nakakasakop sa pulisya.

“The DILG issued an instruction giving the PNP the mandate to implement the minimum public health standard so our Regional Director in Police Regional Office 7 understands that instruction that is why this will be implemented,” ani Fajardo.

Nauunawaan naman aniya ng PNP ang argumento ni Garcia pero mas susundin ng pulisya ang direktiba ng pamahalaan na baligtad sa nais ng gobernadora..

Nakikipag-ugnayan naman umano ang PNP sa kampo ni Garcia para maresolba ang usapin.

Iniiwasan lang aniya ng PNP na malito ang mga Cebuano sa magkaibang direktiba ni Garcia at pamahalaan gayundin ang paglobo ng mahuhuli nilang violators. (Edwin Balasa)