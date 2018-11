Mananaig ang tradisyon ng UP na dangal at husay

Nitong nakaraang linggo ay nagulatang ang komunidad ng Unibersidad ng Pilipinas nang mag-leak sa social media ang mga screenshot ng umano’y group chat ng ilang miyembro ng Upsilon Sigma Phi, isa sa mga fraternity sa UP. Nais ko munang banggitin na hindi pa napapatunayan na totoo nga ang mga pag-uusap na ito ngunit dahil lubhang mahalaga ang mga paksang kinasasaklawan ng insidente ay marapat na rin siguro itong mapag-usapan, anupaman ang ma­ging resulta ng imbestigasyon sa isyung ito.

Mabilis, malawak at maalab ang naging reaksyon ng publiko sa naturang group chat. Kinondena nila ang mga lantarang pambabastos sa kababaihan, LGBT, Muslim, Lumad, at maging sa isang mi­yembro ng basketball team ng UP Fighting Maroons (na siyang nagpanalo sa UP sa laban nila sa Adamson University nitong nakaraang Sabado).

Sa isang iglap ay nabunyag sa buong mundo ang racism, sexism at homophobia ng mga lalaking ito. Nagkaroon ng napakaraming batikos ang kanilang pambabastos sa mga bakla dahil kung totoo man ang kanilang mga sinabi ay rurok na ito ng pagi­ging ipokrito ng grupo dahil para na rin nilang nilait ang mga ‘brod’ nila na ‘out and proud’ maging bakla.

Ang pag-leak ng group chat, na tinaguriang #LonsiLeaks ng mga netizen, ay nangyari pagkatapos ng isang bayolenteng insidente sa pagitan ng Upsilon at ng isa pang fraternity na nakabase sa UP College of Law, ang Alpha Phi Beta.

Huli sa CCTV na sinugod ng mga ‘diumano’y miyembro ng Upsilon ang mga miyembro ng Alpha Phi Beta sa kanilang tambayan sa Palma Hall sa UP Diliman. Dagdag pa rito ang insidente ng habulan ng Upsilon at Alpha Phi Beta lulan ng mga sasakyan kung saan may nakita na ilang taong may dalang baril. Dahil nga sa mga sunod-sunod na pangyayaring ito ay kinondena ng buong komunidad ng UP ang mga insidente ng fraternity-related violence sa loob ng campus.

Sa aking paniniwala ay nagsisimula ang dahas na ito sa pagpasok pa lang ng mga miyembro sa mga fraternity na ito.

Ang pinamalas na asal ng mga miyembro ng ilan sa mga fraternity sa UP ay tanda na hindi talaga dapat hinahaluan ng hazing o anumang klase ng dahas ang proseso ng pagtanggap ng bagong miyembro sa alin mang organisasyon o samahan.

Kapag sinimulan mo ng dahas ay tuloy-tuloy na ito at maaring magbunga ng iba pang bayolenteng pag-uugali tulad ng kultura ng tinaguriang ‘toxic masculinity’ na karapat-dapat naman talagang kasuklaman.

Kaya noong 2017, nang ako ay miyembro pa ng Kamara de Representantes ay minabuti kong maghain ng isang panukalang batas, ang House Bill No. 6640, na naglayong amyendahan ang Anti-Hazing Law of 1995, matapos mamatay sa hazing ang law student sa University of Santo Tomas law na si Horacio Castillo III.

Buo ang paniniwala ko na maayos ng kasalukuyang liderato ng UP ang isyung ito nang matiwasay. Batid ko naman na wala silang ibang hangad kundi mapangalagaan ang kapakanan ng buong komunidad ng UP. Inaasahan ko na sa huli mananaig ang tradisyon ng UP na Dangal at Husay.