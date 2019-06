Manalo o matalo saludo kay Manny

Masyadong madada ang sunod na makakaharap sa parisukat na lona ni eight-division champion Manny Pacquiao sa katauhan ni undefeated American champion Keith Thurman.

Sa kanilang press tour sa Amerika kamakailan para sa July 20 bout nila sa Las Vegas, Nevada, paulit-ulit sinabi ng 30-anyos na si Thurman na pagrereteruhin na niya ang 40-anyos na boxing icon.

Kesyo “he will crucify” daw si Pacquiao (61-7-2, 39KOs).

Malakas ang loob ni Thurman (29-0, 22 knockouts), na nagbalik sa boxing ring makalipas ang two-year hiatus, at naidepensa ang kanyang WBA ‘super’ welterweight belt kontra Josesito Lopez noong Enero 26 via majority decision.

Tila inuyam pa ni Thurman si Pacquiao, na kilalang maka-Diyos at mahilig magbasa ng bibliya nang sabihin nitong ipapako siya sa krus.

“I know he likes to quote Bible verses so I’ll let you know—he’s getting crucified,” sabi ng Kano.

Halatang na-badtrip si Pacquiao sa mga tirada ng kalaban pero kilala naman natin ang ‘Pambansang Kamao’ na cool at mahinahong tao.

Ipapakita na lamang umano niya ang tunay niyang kakayahan sa ibabaw ng ring.

“I’ll teach him how a 40-year-old fighter fights. He is such a braggart!” sabi naman ni Pacquiao sa isang panayam ng Manila Times.

Sa totoo lang, naniniwala ako na mananalo si Pacquiao kay Thurman dahil bumalik na ang lakas nito mula nang maagaw ang WBA regular welterweight belt kay Lucas Matthysse noong Hulyo 2018 hanggang sa tagumpay na ma-idepensa ito kontra Adrien Broner nitong Enero 2019.

Sakali mang matalo si Pacquiao, wala na siyang dapat ikahiya dahil labis-labis pa ang naibigay niyang karangalan sa bansa pagdating sa lara­ngan ng boksing.

Anuman kahinatnan ng kanilang laban, saludo pa rin kami sa iyo Sir Manny! Mabuhay ka!