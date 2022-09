Manalo, hindi manakit sa laro

GOOD day mga ka-Abante. Maraming nakakapansin nitong mga nakaraang araw sa mga foul na nangyayari sa laro ng PBA at MPBL.

Sa usapang PBA, sa isang hard foul na ibinigay ni Poy Erram kay Mo Tautuaa sa Game 7 finals ng PBA, nagresulta ng disqualifying foul. Ininda ng TNT ang pagkawala ni Poy, parang nagulat ang fans dahil napakalaking bagay si Poy sa kanilang team at nagawa niya ang ganung bagay.

Nawalan ng poise at composure. Senyales pa rin ng immaturity sa parte ni Poy. Maraming leksiyon na matututunan si Poy sa pagkawala niya sa Game 7.

Sa MPBL naman, nagkaroon din ng mga accidental o extra motion sa laro ng Saranggani kontra San Juan. Pwede natin sabihin na hindi nagampanan ng mga referee ang kanilang tungkulin sa laro.

Kailangang i-orient ng mga head coach at game officials kung ano ba talaga ang purpose ng mga player sa laro.

Ito ay hindi para manakit ng kapwa player, kung pisikalan o brasuhan lang, walang problema, pero kung sisirain mo na ang hanapbuhay ng manlalaro, hindi na maganda ‘yan.

Aanhin pa ang tapang ng isang player kung wala ka na sa laro o suspendido ka? Primary purpose of a player/team is to win. Not to retaliate or start a fight.

Sana magsilbing aral ito sa mga future player sa nangyari kay Poy Erram at San Juan team na, play the game the right way. May nakikita tayo ng mga player na nagbago na ng malaki tulad ni Calvin Abueva.

Laki ng pinagbago ni The Beast. Mabuhay ka Calvin!

Abangan ang pagbubukas ng NCAA men’s basketball, malapit naa guys!