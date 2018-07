Managhigala patay sa aksidente sa dalan

Patay ang managhigala dihang nabangga ang ilang giluwanan nga motorsiklo sa naghaguros nga auto sa underpass tunnel sa Brgy. Tatalon, Quezon City kaganihang kadlawon.

Giila ang mga namatay nga silang Ronnel Ramos, 19-anyos, driver sa Yamaha Mio, ug residente sa No. 11 Narra St., Group 1, Payatas B, Quezon City, ug si Gary Albert Sosa, 35, nga nagpuyo sa No. 1984 Berkely St., Brookside Hills, Subd., Cainta, Rizal.

Patay silang Ramos ug Sosa samtang gidala sila sa East Avenue Medical Center tungod sa pagka uak sa ilang ulo ug pagkabali sa ilang bukog sa ilang kalawasan.

Mitahan hinuon ang driver sa Honda Jazz (NEO 414) nga si Daryl Kiel Mora, 21, residente sa No. 19 Sct. Lozano St., Brgy. Paligsahan, Quezon City, nga maoy nakabangga sa motorsiklo sa mga biktima.

Matud sa mga imbestigador, nahitabo ang insidente alas-3:15 sa kadlawon sa eastbound sa Quezon Avenue –G. Araneta Avenue, Brgy. Tatalon, sa maong siyudad.

Giingong nalagpot sa dalan si Sosa samtang si Ramos ay nalagpot sa windshield auto ni Mora.

Gikatakda nga pasakaan si Mora ug reckless imprudence resulting to two counts of homicide. ()