Manager ni Hipon todo-depensa sa alaga

May cryptic post ang handler ni Herlene ‘Hipon’ Budol na may kaugnayan sa talent-manager relationship.

“Something to ponder : Kung may problema ka sa trabaho or may ugali kang katigasan ng ulo kht saan ka pa lumipat at napadpad ka sa bago mong Superior, Ganun lang din iho at iha, binitbit mo lang din ang problema mo dto sa akin at pinasa mo lang sa bago mong Management,” ani Wilbert sa kanyang FB post.

Napaisip tuloy ang mga netizen kung para saan at kanino ang post na ito ng sikat na talent manager.

Kamakailan, pinagtanggol ni Wilbert si Hipon sa mga nagsasabing lumaki na ang ulo nito mula nang siya na ang naging manager nito. Sunod-sunod kasi ang mga projects, endorsements, at nanalo pa sa Bb. Pilipinas si Hipon.

May mga nagsasabi kasi na tila walang utang na loob si Hipon kay Willie Revillame na nakadiskubre sa kanya. Si Willie kasi ngayon ang nagsisilbing mukha ng bagong network na ALLTV. Hangga’t maaari ay nais nitong mapalaki ito sa pag-aalok ng mga celebrities para sa station. Diumano, tinanggihan ni Hipon ang alok ng “Wowowin” host.

“Hindi cya nag aattitude at lalo na sa management side. Sadyang hinahanapan lang na pwedeng mabutasan si Herlene Hipon Budol. Sumusunod lang kami sa proseso kung saan nanalo si Herlene sa prestihiyosong patimpalak na Binibining Pilipinas siempre under management contract cya for 18 mons at ngayon ay may pipirmahan pa kaming network under Sparkle GMA Artist Center at sasalang pa cya ng international pageant – Miss Planet International nagaganapin sa Kampala, UGANDA,” paliwanag pa ni Wilbert sa kanyang post noong Setyembre 10.

Iniingatan daw nila na magkaroon ng problema sa mga kontratang kanilang pinirmahan para na rin sa kapakanan ng mga alaga niya.

“Hindi kami after sa Pera, May Core Value lang po kami tinatawag ‘COMMITMENT’ sa mga kontrata na Pinirmahan po namin.”

“Ginagampanan ko lang bilang Manager at obligasyon ko ay protektahan at ipag tanggol ang Artist. dahil kung indi ako mag labas ng statement. malamang binabatikos ng netizens na umaattitude na si Hipon,” dagdag pa ng manager ni Herlene.

Hindi rin nagustuhan ni Wilbert ang pang-iintriga sa kanila ni Cristy Fermin na diumano ay walang utang na loob si Hipon kay Willie. Sana raw, kinuha muna ang kanilang panig bago ito nag-‘Marites’. (Batuts Lopez)