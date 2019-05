Manag-uyab naghagkanay samtang nag-angkas sa nagdagan nga tren gisaway

Inay daygon sa mga netizen, nakatilaw hinuon ug pagsaway ang manag-uyab nga naghagkanay samtang nag-angkas sa nagdagan nga tren.

Subay sa post, nabitano ang insidente sa Sri Lanka.

Gipakita nilang Jean ug Camille nga gikan sa Brussels, ang delikado nilang stunt sa ilang Instagram account.

Makita si Jean nga nikapyot sa pultahan sa nagdagan nga tren gamit ang usa ka kamot samtang anaa sa ibabaw niya si Camille ug naghagkanay.

Gituhuannga igsuon ni Camille ang mikuha sa hulagway.

Pipila ka followers sa duha dalawa ang moingon nga delikado ang gihimo nga stupid stunt.

fajarm2002: Honestly it’s a beautiful picture but isn’t this very dangerous ? What if someone tries to copy it?

naaaamu: hope you don’t fall down next time you do this stupid stunt.

chaimama: How stupid, influencers influencing people to do stupid shit. (jess campos)