Mana sa akin — Marian ‘Dance Monkey’ song ni Zia milyones ang view

Proud na proud si Marian Rivera sa unica hija nila ni Dingdong Dantes, si Zia Dantes.

Grabe naman kasi si Zia, na may viral agad na video na kung saan ay kumakanta siya ng ‘Dance Monkey’ ng Tones and I. At talagang napahanga ang mga netizen sa ganda ng boses ng bata.

At pabirong sabi nga ni Marian, ‘Manang-mana sa akin!”

Anyway, nagpasalin-salin nga ang video na `yon ni Zia. Na kung susumahin mo, parang limang milyon agad-agad ang view sa loob pa lang ng isang araw.

Sa Facebook ng GMA News pa lang kasi ay humamig na agad ito ng 1.5M view. At sa isang Facebook page rin ay may 700,000 view na ito, ha! Bukod pa riyang ang iba’t ibang Facebook page na nag-repost ng naturang video.

At siyempre sa mismong Facebook page ni Marian Rivera. Aba, bagamat walang nilagay kung ilang view ito, pero sa reaksiyon pa lang ay may 140,000 na ito, at ang komento ay mahigit 3,000 na, ha! Bongga rin ang share, dahil may kulang-kulang 1,500 na ito.

So, kung gagalugarin mo talaga ang view, bukod pa sa Instagram, Twitter, maliit ang limang milyon view sa video na `yon ni Zia.

Well, pasukin na kaya ni Zia ang recording, singing? Payagan na kaya siya ng kanyang parents? Abangan! (Dondon Sermino)