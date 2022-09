Mana kay Ruffa: Venice agaw atensiyon ang alindog

‘Happy 18th birthday my cutie pie! You’re now a young lady, soar high and follow your dreams!”

‘Yan nga ang masayang pagbati ni Ruffa Gutierrez sa kanyang debutanteng anak na si Venice Bektas.

Hindi nga maipagkakailang lumalaking lalong maganda at sexy ang anak ni Ruffa, na unti-unti ay dumadami na rin ang mga follower sa social media.

Sa pagbati ni Ruffa sa IG kay Venice, napaka-revealing at sexy ni Venice, ha! Hindi maikakaila na mana sa ina ang kaganadahan at kaseksihan ni Venice.

May ima-manage na naman si Annabelle Rama, na mukhang ngayon pa lang ay kinakikitaan na ng magandang future pag pumasok na ito sa showbiz.

Sa totoo lang, sobrang angat na angat ang sex appeal ni Venice ngayon, ha! (Rb Sermino)