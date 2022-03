Mana kay Charlene: Aga payag maging beauty queen si Atasha

Walang problema kay Aga Muhlach kung gustuhin ng anak nila ni Charlene Gonzales na si Atasha na sumali sa beauty pageant.

Mula nga kasi nang maglabasan ang mga photo ni Atasha sa Instagram, nabulabog ang mga netizen, at ang daming nagsabi na dapat sundan ang yapak ng nanay na si Charlene.

Katunayan, sa Abante Facebook page nga, matapos ma-post ang photo ni Atasha, sangkatutak ang nagkainteres na basahin ang kuwento, at tingnan ang mga photo niya. At ngayon, umabot na sa 2.5M ang umusyoso kay Atasha, na ikinagulat ni Aga.

“Nakakatuwa ng puso `yon, kasi hindi ko alam na ganun. Really?” sabi ni Aga, na isa nga sa mga hurado ng ‘Masked Singer Pilipinas Season 2’ na mapapanood sa TV5.

“I will tell her that. Matutuwa `yon,” sabi pa ni Aga.

Pero `yun nga, kung sakaling sumali ito sa beauty pageant, hindi niya hahadlangan.

“Nasa kanila `yan kung ano ang gusto nila. It’s really up to her. Pero I think, Atasha will do anything eh. She wants to work. Sa kanya is work, hindi glitz and glamour,” sabi ni Aga.

Well, abang-abang na lang tayo kung susunod nga si Atasha sa yapak ng kanyang magandang ina.

Sarah may bonggang pasabog: ‘Very exciting, pinaghirapan niya — Matteo

Ang isa sa mga hurado ng ‘Masked Singer Pilipinas Season 2’ ng TV5 ang nagkuwento na totoong tuloy na tuloy na nga ang pagbabalik showbiz ni Sarah Geronimo.

“Nandito siya ngayon. Gusto mo mag-hi!” chika ni Matteo sa akin.

“Actually Sarah is working on something very-very exciting. New music, new material. Si Sarah kasi kapag ginagawa niya ang isang bagay, talagang focus, sarado talaga. Naghahanda talaga siya para sa mga bagong content material. Excited ako na makita ng mga tao ang pinaghirapan niya. So, very soon!” sabi ni Matteo.

Pero siyempre, dinaan na naman ni Matteo sa joke ang chika, na kesyo may bagong voice coach raw ang misis niya, at `yun ay si Bayani Agbayani.

Well, ang mahalaga nga, makikita at marami ngang pasabog si Sarah para sa mga fan niya.