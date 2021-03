Mameke na ng kendi huwag lang virus vaccine – Digong

Binantaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nagbebenta ng pekeng COVID vaccine na hahabulin at parurusahan niya ang mga ito.

Sa kanyang regular Talk to the People, sinabi ng Pangulo na huwag dagdagan ang paghihirap ng mga Pilipino dahil hindi niya palalampasin ang mga ganitong uri ng kalokohan.

“I’m just warning you, huwag na huwag kayong magkamali dito na hirap na ang mga Pilipino tapos dagdagan mo ng ganitong paraan ng hanapbuhay. Hindi ako nagbibiro, pupulutin ka kung saan ka maitapon,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na huwag samantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng pekeng bakuna at maniningil ng malaking halaga sa mga hindi makapaghintay ng bakuna mula sa gobyerno.

Nakarating sa Pangulo ang impormasyon na may mga nagbebenta umano sa black market ng mga hindi lisensiyadong COVID vaccine at napakataas ng presyo nito.

Sinabi ni Pangulong Duterte na ma­meke na ng iba pero huwag sa bakuna dahil kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino ang makokompromiso.

“Magpeke na kayo ng candy, huwag itong medisina. I am warning you. I say it now, I’m saying it again and I will not say it anymore, huwag kayong magkamali dito. Kung gusto mo na, panahon mo eh di sige. Hanapin kita at ibigay ko sa’yo kung ano ang dapat sa’yo,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)