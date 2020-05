‘Mambobola’

“Boladas mo’y tigilan na.”

Turu-turuan. Pasa-pasahan.

Ito na ba ang uso ngayon?

Kungsabagay ay napapanahon ang “paghuhugas ng kamay” bilang mabisang panlaban sa pandemya.

Pinutakti ang social media sa samu’t sari na pagpapakilala ng tunay na kulay ng mga namumuno sa bansa.

Nagsara ang isang istasyon ng TV at radyo.

Dahil ito sa pasahan at turuan.

Nung nanalanta ang coronavirus ay tila nanahimik ang mga namumuno ngunit nang patigilin ang himpilan sa pag-broadcast nito ay naglabasan at nag-ingay ang mga may katungkulan.

Sino nga ba ang maysala?

Madalas kong ibahagi sa corporate training programs ang kwento ng apat na tao na sina Everybody, Somebody, Anybody at Nobody.

Ang pamagat ng kwento ay “Whose Job Is It, Anyway?” na halaw sa “A Poem About Responsibility” ni Charles Osgood.

Ganito ang istorya: There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody would do it. Anybody could have done it, but Nobody did it. Somebody got angry about that, because it was Everybody’s job. Everybody thought Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody wouldn’t do it. It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have.

Nakalilito ang “laro” nila ngunit ang mensahe ay malinaw.

Walang pananagutan ang bawat isa sa apat na bida.

Kaya walang nagawa o natapos.

Naniniwala ba kayo na ang bansa natin ay kulang o salat sa kultura ng pananagutan o “accountability”?

Paano ba natin mapapalaganap ang pananagutan ng mga namumuno at mga mamamayan sa ating lipunan?

Ano ang pamamamaraan para ang mga naninilbihan sa pamahalaan ay maging responsable sa kanilang tungkulin?

Batay sa mga pag-aaral, ang pananagutan, o ang kawalan nito, ay nagmumula sa pag-intindi sa responsibilidad sa sinumpaang trabaho sa gobyerno, sa pagtanggap sa kahalagahan ng pananagutan at pag-alam kung saan ito nagsisimula.

Ang paglikha ng kultura ng pananagutan ay binabalangkas ng pang-unawa sa tungkulin.

Sabi ng isang sangay ng pamahalaan, ang isa pang sangay ang may pananagutan.

Ipinasa naman ng sisi ng isang ahensya ng gobyerno ang problema sa isa rin na tanggapan ng pamahalaan.

Sa loob mismo ng istasyon ay malamang na may pag-dribble rin na nagaganap ngayon.

May mga yunit din sa network na natulog sa pansitan at kinulang sa pagmamatyag.

Kung laro lang ito na may bola ay sigurado na may nanalo na.

Pero sa basketball o anumang uri ng group sports ay may kanya-kanyang tungkulin ang bawat manlalaro.

Ang dalawang magkatunggaling koponan sa basketball ay may limang manlalaro bawat isa.

Isa lang ang layunin ng small forward, power forward, center, shooting guard at point guard, at ito ay i-shoot ang bola sa net para makapuntos.

Bawat isa ay may pananagutan.

Walang bida sa larong ito dahil kung ‘di gagampanan ng isang player ang kanyang tungkulin, walang puntos na magagawa dahil sigurado na maaagaw ng kabilang koponan ang bola.

Bilang isang mamamayan, responsibilidad at karapatan natin ang pagsisiguro na ang ating mga opisyal ay naglilingkod at nagbibigay ng serbisyo ng tapat at nararapat (ULAP, 2020)

Sa pamamahagi ng ayuda (social amelioration program) ay turu-turuan din.

Sabi ni Mayor, ang barangay ang may pagkukulang at ‘wag s’ya ang sisihin.

Ayaw naman umamin ni Kapitan at ang city hall daw ang may diprensya.

Ano ‘to lokohan at bolahan?

Nasa publiko o pribadong sektor man, ang pananagutan ay nagsisimula sa tao at sa sarili.

Lalo na sa mga namumuno sa gobyerno, ang leadership ang nagbibigay saysay o kahulugan sa accountability.

Ang kultura ng pananagutan ay pinapanday ng pinuno.

Kasabihan nga “practice what you preach and preach what you practice”.

Kung walang pag-angkin ng responsbilidad ang pinuno, walang pag-ako sa responsibilidad ang mga taga-sunod.

Sino ang nais na tumulad sa isang lider na walang pananagutan?

Ilang pinuno ng ating bansa ay magaling umiwas sa responsibilidad.

Ayaw kilalanin na sila ay may pagkukulang at ‘di kailan man ay aamin sa nagawang pagkakamali.

Kapansin-pansin na kung may pagtatagumpay sa mga ginawang programa, numero uno ang pag-epal o pagpapel.

Maraming gusto ngayong maging savior o hero pero wala naman silang ginawa bago pa sumapit ang takdang oras.

Ang tawag sa kanila ay credit-grabber.

Subukan na may palpak na nangyari, walang aako — hanggang mamatay.

Gumuguho tuloy ang tiwala ng taumbayan sa mga namumuno.

Nagbubunga ito ng pagkamapanuri ng tao sa gobyerno lalo na sa rehimen ng demokrasya.

Ang feedback mechanism at follow through system ay marapat lang na isulong ng mga namumuno.

‘Di rin paminsan-minsan o panaka-naka lang ang accountability.

Katulad nito ang delivery ng Grab o Lalamove na “just in time, on time, all the time”.

Kung ‘di masusunod ang patakarang ito ay masisira ang negosyo nila.

Sakit na sa ating bansa na magkaroon ng selective accountability.

Susubukan ng lahat na makalusot, ‘yan ay kung makaka-isa dahil sa posisyon, pakikisama o pagpasa ng sisi.

Kung may napagbigyang isa, lahat na ay susunod sa maling patakbo.

Sa simula pa lang ng pagkalat ng coronavirus ay nasubok na ang kakayahanan na mamuno ng mga halal at iniluklok sa pwesto sa gobyerno.

Kaya ang payo sa madla ay manatili sa bahay dahil ‘di dapat magkasakit sapagkat ang eleksyon ay sa 2022 pa.

Dito raw ay magtutuos ang mga botante at ang mga taong mangangampanya para sila ay iboto.

Samakatuwid, ang pagboto ay sukatan ng pananagutan na dapat gawin na sagrado ng mga mamamayan.

Para di tayo masabihan ng pilosopong Pranses na si Joseph de Maistre na “Every nation gets the government it deserves.”

Ang pagtatasa sa mga mamumuno ay halimbawa ng pananagutan ng mga mamamayan.

‘Wag sana na muli na isanla nila ang kanilang boto at pagdating ng panahon ay magsisi sa kanilang kalagayan.

Kung kulelat sa serbisyo ang inyong punong-lungsod ngayon ay dahil inaakala nya na sa susunod na halalan ay kayo ay mabibili lang sa halagang barya-barya.

Iparamdam na natin sa kanila ngayon pa lang na tayo ay nagmamatyag sa bawat kilos nila at sila ay bibigyan ng grado sa malapit na hinaharap.

Ngayon na may krisis, sisingilin sila ng mga mamamayan sa kanilang pagkilos kaya ‘wag silang magtuturo ng kasalanan sa iba.

Dahil tila sila ay nag-aapply sa trabaho, dapat silang kilatisin nang maigi.

Masakit sa ulo ng amo ang empleyado na walang pananagutan.

Ang taumbayan ang boss sa 2022 at ang gustong mamasukan ay ang mga politiko.

Kaya ngayon daw ay kulang na ang formula na “what you know and whom you know”.

Dapat daw ay dagdagan ito ng “what they know about you and who knows you” dahil ang sinasabi ng mga nakapaligid sa isang tao, lalo na ang mga lider, ay mahalagang aspeto ng pagiging mahusay na pinuno.

Kung kilala ka na walang pananagutan at umiiwas sa responsibilidad, tiyak ay nakamarka ka na sa isip ng taumbayan.