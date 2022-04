Mambabatas sa UK nanonood ng porn habang nasa sesyon

Inireklamo ng ilang babaeng mambabatas sa United Kingdom ang kapwa legislator na lalaki nang makita nila itong abala sa panonood ng porn sa kanyang cellphone habang nasa gitna ng sesyon.

Hindi muna pinangalanan ang nasabing mam­babatas habang iniimbestigahan ang umano’y malaswa nitong gawain.

Sa ulat ng The Guardian, umuusok sa galit ang mga babaeng mambabatas dahil wala umanong pakialam at hindi man lang inalintana ng lalaking­ legislator na babae ang kanyang katabi habang nanonood ng x-rated na pelikula.

“The chief whip is looking into this matter. This behaviour is wholly unacceptable and action will be taken,” ani ng isang opisyal.

Naungkat ang naturang isyu nang magpulong ang ilang babaeng MP dahil sa reklamo ng sexism na umiiral sa UK Parliament. (Mark Joven Delantar)