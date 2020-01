Mamba Mentality tumatak sa marami

“The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do.” – Kobe Bryant

Ganyan si Kobe, ins­pirasyon hindi lang sa basketball kundi sa lahat ng taong nakakakilala sa kanya.

Malaking marka ang naiambag niya sa lara­ngan ng basketball, dapat siyang bigyang respeto at paghanga.

Tumatak sa mga fan ang kanyang Mamba Mentality, hindi lang ito mentalidad sa sports kundi maging sa ibang karera ng buhay. Hinahangaan ito ng marami.

Sipag, tiyaga, determinarsyon at dedikaayon.

‘Yan ang ilan sa marami pang katangiang taglay ni Mamba, ibang klase ang kanyang pagmamahal sa sports kaya naman minahal rin siya ng mara­ming tao.

Bago ang kanyang pagkamatay ay may isang basketball court sa Valenzuela City ang binuksan na tinaguriang House of Kobe.

Nagkaroon ng inagurasyon sa Karuhatan Convention Center ilang oras bago mawala ang idolo natin.

Nataon pa talaga mga ka-Abante, kung sana lang ay naabutan pa ni Kobe ang court na ito, malamang ay hindi siya magdadalawang-isip na bumisita at maglaro rito.

Pagpasok ko sa loob ng court mga ka-Abante ay nakaramdam ako ng lungkot at sakit, isama mo pa riyan ang panghihinayang.

Sana nakita pa niya ito, siguradong matutuwa siya, kaso wala na si Kobe.

Dagsa rin ang mga fan, talagang dinayo nila, mistulang mga naglalamay sila rito.

Nakapanayam ako ng fan, isang die hard at loyal fan, umiyak siya habang nagkukwentuhan kami.

Ramdam ko ang sakit at sobrang pagmamahal niya para sa kanyang lodi.

Doon ko mas naramdaman at nasaksihan nang harapan kung gaano at paano siya minahal ng kanyang mga fan.

Hindi lang ang galing niya sa court ang hinaha­ngaan ng tao kundi maging ang kanyang kababaang loob at mabuting puso.

Kobe, you will never be forgotten.

Sabi mo nga, “Heroes come and go, but legends are forever.”

Ikaw ‘yun Kobe, mananatali ka sa aming mga puso magpakailanman! #MambaOut

Salamat po. God bless!