‘Mamatay man ako, wala akong sex life!’ — Piolo

Nagsasabi raw siya ng totoo. ‘Yun ang natatawang sagot ni Piolo Pascual nang uriratin muli ng press after his launching and contract signing as the celebrity endorser of My Daily Collagen drink.

May statement kasi si Piolo na wala raw siyang sex. At nang tanungin nga namin muli, sinabi niyang ma­tagal na raw as in years na wala siyang sex.

“Oo! Mamatay man ako! Matagal na! Years!” sabi pa niya bilang pagpapatunay.

Totoo ba talaga ang sinasabi, as in sexless siya?

“Sorry na nga! Hahaha! Pero ganu’n talaga, may mga bagay tayo na kailangan natin na—para lang mas maganda ang pag-iisip. I try to surround myself with people para hindi ka nag-iisip ng mga ganu’ng bagay. Trabaho na lang muna.”

Paano kung nakakakita siya ng magagandang babae, mga sexy?

“Wala rin, e,” sey niya.

“Kaya nga hindi ako lumalabas mag-isa. Kasama ko pa Mama ko sa bahay, kumusta naman at 41? Wala rin kasi akong oras. Hindi ko rin maibibigay.”

Daig pa nga si Piolo ng anak niya na si Iñigo Pascual na obviously, happy ang lovelife kay Maris Racal.

“Buti pa siya, ‘di ba? Okey naman kasi nu’ng ganu’ng age ako, ganu’n din naman ako, Hahaha!”

Hinihingan ba siya ng payo ni Iñigo pagdating sa lovelife nito o nababalitaan lang din niya?

“I just told him na make sure na sincere kayo sa isa’t isa. And I always make sure na you don’t need people. Kasi ‘yun ang problema sa industriya natin. Basta totoo kayo sa isa’t isa at hindi kayo naggagamitan.”

Sa ngayon, si Piolo ang isa sa maituturing na most in-demand celebrity endorser yata among the Star Magic actors. May existing teleserye rin siya, ang Since I Found You. Nakuwento rin ni Piolo na dahil sa pino-produce na pelikula tungkol sa Marawi, he’s observing the Muslim’s Ramadan. As in, nag-i-immersion siya.

‘Yung energy niya, malaking tulong daw sa kanya ang pag-take ng My Daily Collagen na parang tumayming pa dahil sa advise sa kanya ng doctor na mag-take na siya ng collagen bago pa siya kuhaning endorser.

“Eh, kapag tumatanda ka, mahirap nang mag-burn. So, watch na lang tayo sa kinakain and I work-out more.”

Kaso, nagbitiw siya ng salita noon na at 40, tipong ipa-prioritize na niya ang lovelife ah.

“Sinabi ko rin ‘yun, akala ko nga wala na ‘kong trabaho at 40. Pero heto, 7 days a week ako sa ABS. I’m just really focusing on what I have to do.

“‘Yung time na wala akong ginagawa, tinutulog ko na lang.”