Mamamayan importante sa paglutas ng krimen

Naniniwala ako sa pahayag ni Phi­lippine National Police (PNP) Director for Region 4A Gen. Guillermo Eleazar na mahalaga ang partisipasyon ng mga mamamayan para malutas ang isang krimen.

Sobrang sang-ayon tayo sa paniniwalang ito ng heneral na na­ging matunog dahil sa magagandang accomplishment niya noong siya ay nasa Quezon City Police District (QCPD) at take note, muli itong gumagawa ng pangalan sa lugar kung saan siya itinalaga ng liderato ng PNP sa Region 4A.

Kaugnay ng paniniwalang ito ng pinuno ng PNP Region 4A ay inilunsad kamakailan ang Hotline system para ma­bigyan ng pagkakataon ang ordinaryong mamamayan na makapagsumbong o makapaghatid ng anumang impormasyon direkta kay Gen. Eleazar at sa mga pulis ng Region 4A.

Ang ganitong klase ng programa ay nakapa-epek­tibo at sana ay maki­pagtulungan ang mga mamamayan sa Region 4A upang sa gayon ay maging mas mabilis ang pagwalis sa masasamang-loob sa kanilang lugar.

Aba’y kayo-kayo rin naman ang makikinabang sa tagumpay sakaling malipol ang lahat ng masasamang-loob sa inyong mga lugar.

Speaking of tagumpay, alam n’yo bang hindi pa umiinit ang puwet ni General sa Region 4A ay kaliwa’t kanang matatagumpay na operasyon na ang ating nariri­nig at napapanood dahil kanyang ipiniprisinta sa media ang mga ito.

Katulad na lamang noong Mayo 7 sa isang presscon ay ibinahagi ni Gen. Eleazar sa media at siyempre sa Department of Interior and Local Go­vernment (DILG) ang may 765 armas ang napasakamay ng PNP Region 4A.

Ang kagandahan, sa dami ng armas na isi­nurender sa Region 4A, 638 sa mga ito ay kusang loob na isinuko ng mga may-ari na karamihan ay mga kandidato sa katatapos na barangay election habang ang iba naman ay pag-aari ng ilang negosyante at pribadong indibidwal bilang pagtalima sa Gun Ban Law alinsunod sa Comelec Resolution 10197.

Ang dami ng nagsuko ng kanilang mga baril ay maituturing ng isang magandang senyales sa Region 4A na handang makipagtulungan ang mga mamamayan sa kapulisan sa nasabing rehiyon na nasa ilalim ng pamumuno ni Gen. Eleazar.

Ikinatuwa nga ng Heneral ang positibong tugon ng mamamayan sa Region 4A dahil ang pagsuko aniya ng armas ng mga tao ay isang sen­yales na nagbabago na ang kultura sa rehiyon at handa silang sumunod patungo sa hinahangad na pagbabago.

Pero siyempre hindi pa rin kampante si Gen. Eleazar kaya may abiso ito sa mga patuloy na lumilinya sa kung tawagin niya ay ‘wild wild west style’ na magbago na dahil may kalalagyan ang mga ito.

Sabagay magaling sa kung magaling ang He­neral pero istrikto ito katulad ng bagong PNP Chief na si Gen. Oscar Albayalde kaya dapat lamang sumunod lamang kayong lahat sa batas para hindi kayo mapasama.

Kaya kay Gen. Eleazar, good luck sir sa inyo dyan sa Region 4A, hindi ako magsasawang sumubaybay sa magaganda ninyong programa tungo sa ikatatahimik ng ating bansa.