‘Mama Bob’ ni Angeline pumanaw na

Masikip sa dibdib ang mga larawang nakita sa Instagram ni Angeline Quinto.

Mga larawan ng pagluluksa, pangungulila para sa kanyang mahal na mahal na ina, na si Mama Bob.

“If I had one wish, it would be to hear my Mom say my name again,” ang unang post ni Angeline.

Kilala si Angeline sa pagiging mapagmahal, mabait na anak sa kanyang Mama Bob. Naging bahagi nga ng buhay ng mga fan si Mama Bob dahil na rin sa mga social media post ni Angeline, na palaging kasama ang ina.

Alam ng lahat ang masaklap na pinagdadaanan ni Angeline, lalo na nitong nagkasakit nga si Mama Bob niya. At nitong Sabado nga ng umaga ay tuluyan na itong namaalam.

“Mag iingat ka sa pag lalakbay Mama.

“Hindi man kita maalalayan sa paglalakad ngayon patungo sa paraiso, masaya ako nandyan ang Panginoon para umalalay sayo. Hinding hindi ako mapapagod sa pagpapasamalat sayo Ma, dahil sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para maging anak mo.

“Hanggang sa muli nating pagkikita. MAHAL NA MAHAL KONG MAMA BOB,” ang caption ni Angelina sa larawan na yakap-yakap niya ang kanyang Mama Bob.

Agad namang dumagsa ang pakikiramay kay Angeline.

“My deepest condolences,” sabi ni Charo Santos-Concio.

“Nakikiramay kami Angge. We love you,” pahayag ni Ogie Alcasid.

“My deepest condolences,” saad ni Zsa Zsa Padilla.

“Our sincere condolences Angge, our thoughts and prayers are with you in this difficult time,” sambit naman ni Richard Yap.

Mula sa Abante, nakikiramay kami sa iyo, Angeline… (Dondon Sermino)