Malungkot pa rin biyahe sa Ro-ro

Matapos ang mahigit dalawang taon ay nagawa ko na rin ulit ang masasabi kong isa sa pinakamabisang pantanggal ko ng stress at ibang bagay-bagay na kumakapit sa aking katawan at isipan, ang pagsakay sa Ro-ro.

Masarap sumakay sa Ro-ro lalo kung mahilig sa mga tanawin gaya lamang ng mga dalampasigan, bundok at higit sa lahat, sa gaya kong mahilig bumiyahe ng malayuan, marami kang madidiskubring mga lugar na puwedeng irekomenda sa mga kaibigan. At gaya nga ng binabanggit ko, nitong nakarang araw lamang ay nasubukan kong muli na sumakay sa Ro-ro at sa pagkakataong ito ay tinahak ko ang rutang Lucena-Calatrava (Romblon) sa pamamagitan ng MV Maria Diana ng Montenegro Lines.

Kahit solo katawan ay wala naman akong naging problema sa dapat sana ay kulang kulang 3 oras na biyahe ko mula sa Maynila hanggang sa Talao-talao ferry station sa Lucena kung hindi nabalagoong sa bahagi ng Dalahican Road dahil natsambahan ko at iba pang mga motoristang nagkukumahog ang motorcade ng Marcos-Duterte (kailan ba magkakaroon ng klarong panuntunan ang Comelec sa mga ganitong bagay).

Matapos ang isang oras na pagkakabalagoong ay narating ko rin sa wakas ang Talao-talao ferry station at napaka-smooth ng proseso na aking dinaanan para maisampa si Innova kay MV Maria Diana, sa unang gate ay tatanungin ka lang ni kuya guard kung saan papunta at kung tawid-dagat din ang sasakyan, sa pangalawa ay magbabayad lang ng P129 para sa PPA at ang pinakahuli ay ang pagbayad ng bayad ng sasakyan sa barko (sasakyan lang ang babayaran dahil libre na ang driver).

Maayos din na nakaalis ang barko, medyo nagulat nga ako dahil bagama’t tumaas ang presyo ng krudo ay hinataw pa rin ito ng kapitan at ang schedule na alas 3 ng madaling sa Calatrava ay naging ala-una ng matapos na kami ay makapaglayag ng alas sais ng gabi nakaraang araw sa Talao-talao ferry station.

Pero sa kabuuan ng biyahe, kapuna-puna na hindi pa rin bumabalik ang dating sigla ng mga pasahero, lahat nakafacemask at halos ay walang nagmamarites hindi kagaya noong wala pang pandemya na kabi-kabila ang mga grupong nagkukuwentuhan at nag-iinuman at meron pa nga na nagbi-videoke.

Kaya ang ginawa ko na lang, bumaba sa lugar na kinaroroonan ng aking sasakyan, pumasok, ni-recline ang upuan at natulog hanggang sa maalimpungatan ng announcement sa trompa na nagsasabing “tao sa prowa, tao sa popa” na ang ibig sabihin ay padaong na kami sa Calatrava.